В районе Бурятии супругов поздравили с «золотой свадьбой»

Общество, Фото: администрация Баргузинского района

Пара вместе вот уже 50 лет



В Бурятии супруги Александр Владимирович и Зоя Константиновна Ситниковы отметили свой «золотой» юбилей 23 февраля. Именно в этот знаменательный день, пятьдесят лет назад они стали мужем и женой.



На торжественной церемонии, которую для «молодых» провели в Баргузинском ЗАГС, супруги расписались в книге почётных юбиляров Баргузинского района. Сотрудники вручили супругам свидетельство о регистрации юбилея и поздравили с этой замечательной датой.



В адрес виновников торжества прозвучали слова уважения и признательности, им пожелали крепкого здоровья, понимания близких, побольше радости и удовольствий. Представители администрации района вручили благодарности, цветы и подарок.

