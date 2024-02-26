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В Улан-Удэ сыграли в бурятские шахматы

В Улан-Удэ сыграли в бурятские шахматы
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Первое место заняла команда «Гильбира»

С 23 по 24 февраля в Улан-Удэ прошёл лично-командный турнир «Белый месяц» по бурятских шахматам – шатар. В интеллектуальном состязании приняли участие 30 спортсменов из районов Бурятии и Иркутской области. В командном зачёте приняли участие 5 команд.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, результаты лично-командного турнира «Белый месяц» следующие:

Общекомандный зачёт
Первое место – команда «Гильбира»
Второе место – команда «Иркутское землячество»
Третье место – команда «Селенга»

Мужчины
Первое место – Геннадий Тудупов
Второе место – Дмитрий Ангаров
Третье место – Чингиз Бальжиев

Женщины
Первое место – Арюна Аюрова
Второе место – Цырегма Дагбаева
Третье место – Цырма Ачитуева

Ветераны до 75 лет
Первое место – Вадим Максимов
Второе место – Анатолий Раднаев
Третье место – Бимба Максимов

Ветераны 75 лет и старше
Первое место – Владимир Хаханов
Второе место – Сергей Ванчиков
Третье место – Валерий Желбанов

Ветераны-женщины
Первое место – Людмила Абзаева
Второе место – Лора Онхонова
Бурятия шахматы шатар Сагаалган

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