Первое место заняла команда «Гильбира»
С 23 по 24 февраля в Улан-Удэ прошёл лично-командный турнир «Белый месяц» по бурятских шахматам – шатар. В интеллектуальном состязании приняли участие 30 спортсменов из районов Бурятии и Иркутской области. В командном зачёте приняли участие 5 команд.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, результаты лично-командного турнира «Белый месяц» следующие:
Общекомандный зачёт
Первое место – команда «Гильбира»
Второе место – команда «Иркутское землячество»
Третье место – команда «Селенга»
Мужчины
Первое место – Геннадий Тудупов
Второе место – Дмитрий Ангаров
Третье место – Чингиз Бальжиев
Женщины
Первое место – Арюна Аюрова
Второе место – Цырегма Дагбаева
Третье место – Цырма Ачитуева
Ветераны до 75 лет
Первое место – Вадим Максимов
Второе место – Анатолий Раднаев
Третье место – Бимба Максимов
Ветераны 75 лет и старше
Первое место – Владимир Хаханов
Второе место – Сергей Ванчиков
Третье место – Валерий Желбанов
Ветераны-женщины
Первое место – Людмила Абзаева
Второе место – Лора Онхонова
В Улан-Удэ сыграли в бурятские шахматы
Общество, Фото:
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