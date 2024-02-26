В Улан-Удэ сыграли в бурятские шахматы

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Первое место заняла команда «Гильбира»



С 23 по 24 февраля в Улан-Удэ прошёл лично-командный турнир «Белый месяц» по бурятских шахматам – шатар. В интеллектуальном состязании приняли участие 30 спортсменов из районов Бурятии и Иркутской области. В командном зачёте приняли участие 5 команд.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, результаты лично-командного турнира «Белый месяц» следующие:



Общекомандный зачёт

Первое место – команда «Гильбира»

Второе место – команда «Иркутское землячество»

Третье место – команда «Селенга»



Мужчины

Первое место – Геннадий Тудупов

Второе место – Дмитрий Ангаров

Третье место – Чингиз Бальжиев



Женщины

Первое место – Арюна Аюрова

Второе место – Цырегма Дагбаева

Третье место – Цырма Ачитуева



Ветераны до 75 лет

Первое место – Вадим Максимов

Второе место – Анатолий Раднаев

Третье место – Бимба Максимов



Ветераны 75 лет и старше

Первое место – Владимир Хаханов

Второе место – Сергей Ванчиков

Третье место – Валерий Желбанов



Ветераны-женщины

Первое место – Людмила Абзаева

Второе место – Лора Онхонова

