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В районах Бурятии росгвардейцы провели уроки мужества

В районах Бурятии росгвардейцы провели уроки мужества
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Мероприятия приурочили ко Дню защитника Отечества

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели патриотические занятия в школах и детсадах, а также поздравили ветеранов с праздником 23 февраля.

В посёлке Таксимо начальник отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Муйскому району майор полиции Цокто Самбуев поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов прапорщика милиции в отставке Юрия Евдокимовича Коневина и майора милиции в отставке Николая Николаевича Рудых.



В гимназии № 5 имени Усыниной в Северобайкальске сотрудник Росгвардии старший прапорщик полиции Сергей Коренной провёл урок мужества по теме: «Есть такая профессия – Родину защищать». Старшеклассникам также рассказали о ведомственных вузах Росгвардии, требованиях к поступлению и условиях обучения в них.

Патриотическую игру с воспитанниками детского сада № 4 в селе Кырен провели росгвардейцы совместно с социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества». Организаторы рассказали детям об истории праздника и традициях его празднования.

В селе Сосново-Озерское сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Еравнинскому району провели урок патриотического воспитания в школе № 1 для учащихся 10-11 классов. Росгвардейцы рассказали о специфике службы во вневедомственной охране, технических характеристиках оружия, экипировки и специальных средств защиты, состоящих на вооружении подразделения, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

Росгвардия

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