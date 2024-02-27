В Бурятии прошёл республиканский турнир по самбо

24 февраля в Бурятии, в посёлке Ильинка прошло первенство республики Бурятия по самбо среди юношей и девушек 2010-2012 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из районов и Улан-Удэ.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, победителями и призёрами соревнований у девушек стали:
Весовая категория до 40 кг
Первое место – Ирина Ц., тренер Головин С.С.
Второе место – Мария Л., тренер Куприянов А.Н.
Третье место – Валентина Ю., тренер Чернояров А. В.
Третье место – Екатерина А., тренер Сакияев Б.В.
Весовая категория до 47 кг
Первое место – Анастасия Б., тренер Головин С.С.
Второе место – Вероника Г., тренер Головин С.С.
Третье место – Кристина У., тренер Игнатьев В.Н.
Третье место – Елизавета К., тренер Сурэн Мэндхуу.
Весовая категория до 55 кг
Первое место – Алина Ц., тренер Зимирев А.Г.
Второе место – Варвара К., тренер Головин С.С.
Третье место – Дарья С., тренер Игнатьев В.Н.
Третье место – Снежана Г., тренер Мужанова Т.С.
Весовая категория свыше 55 кг
Первое место – Вероника Ф., тренер Сакияев Б.В.
Второе место – Дашима Б., тренер Доржитаров Ю.А.
Третье место – Алиана А., тренер Сурэн Мэндхуу
Третье место – Анастасия Ш., тренер Зимирев А.Г.
Результаты соревнований среди юношей:
Весовая категория до 35 кг
Первое место – Егор А., тренер Головин С.С.
Второе место – Руслан О., тренер Чернояров А.В.
Третье место – Егор З., тренер Головин С.С.
Третье место – Данил П., тренер Мужанова Т.С.
Весовая категория до 38 кг
Первое место – Лев И., тренер Сакияев Б.В.
Второе место – Артём Б., тренер Раднаев Б.М.
Третье место – Аюр Я., тренер Головин С.С.
Третье место – Владимир Р., тренер Головин С.С.
Весовая категория до 42 кг
Первое место – Родион Ф., тренер Чернояров А.С.
Второе место – Владимир Г., тренер Удовиченко А.В.
Третье место – Максар М., тренер Головин С.С.
Третье место – Жан Р., тренер Розыев Р.А.
Весовая категория до 46 кг
Первое место – Егор Б., тренер Головин С.С.
Второе место – Платон Е., тренер Головин С.С.
Третье место – Евгений Г., тренер Зимирев А. Г.
Третье место – Давид З., тренер Сакияев Б.В.
Весовая категория до 50 кг
Первое место – Савва Б., тренер Сакияев Б.В.
Второе место – Ардан Х., тренер Мужанова Т.С.
Третье место – Максим О., тренер Доржитаров Ю.А.
Третье место – Владимир Ш., тренер Доржитаров Ю.А.
Весовая категория до 54 кг
Первое место – Ардан Б., тренер Доржитаров Ю.А.
Второе место – Ярослав П., тренер Головин С.С.
Третье место – Марат А., тренер Сакияев Б.В.
Третье место – Александр Д., тренер Сакияев Б.В.
Весовая категория до 59 кг
Первое место – Бэлиг Д., тренер Чагдуров А.С.
Второе место – Егор Т., тренер Сакияев Б.В.
Третье место – Станислав Г., тренер Головин С.С.
Третье место – Иван Т., тренер Розыев Р.А.
Весовая категория до 65 кг
Первое место – Амарсан Б., тренер Раднаев Б.М.
Второе место – Цырен Д., тренер Цыденов А.Г.
Третье место – Антон Б., тренер Сакияев Б.В.
Третье место – Антон П., тренер Зимирев А.Г.
Весовая категория до 71 кг
Первое место – Намсарай Ж., тренер Игнатьев В.Н.
Второе место – Майдар Д., тренер Бусеев В.В.
Третье место – Александр В., тренер Доржитаров Ю.А.
Третье место – Матвей Б., тренер Бадмаев В.С.
Весовая категория свыше 71 кг
Первое место – Даниил Н., тренер Сурэн Мэндхуу
Второе место – Александр Ф., тренер Головин С.С.
Третье место – Глеб Б., тренер Мужанова Т.С.