В Бурятии прошёл республиканский турнир по самбо



Весовая категория до 35 кг

Первое место – Егор А., тренер Головин С.С.

Второе место – Руслан О., тренер Чернояров А.В.

Третье место – Егор З., тренер Головин С.С.

Третье место – Данил П., тренер Мужанова Т.С.



Весовая категория до 38 кг

Первое место – Лев И., тренер Сакияев Б.В.

Второе место – Артём Б., тренер Раднаев Б.М.

Третье место – Аюр Я., тренер Головин С.С.

Третье место – Владимир Р., тренер Головин С.С.



Весовая категория до 42 кг

Первое место – Родион Ф., тренер Чернояров А.С.

Второе место – Владимир Г., тренер Удовиченко А.В.

Третье место – Максар М., тренер Головин С.С.

Третье место – Жан Р., тренер Розыев Р.А.



Весовая категория до 46 кг

Первое место – Егор Б., тренер Головин С.С.

Второе место – Платон Е., тренер Головин С.С.

Третье место – Евгений Г., тренер Зимирев А. Г.

Третье место – Давид З., тренер Сакияев Б.В.



Весовая категория до 50 кг

Первое место – Савва Б., тренер Сакияев Б.В.

Второе место – Ардан Х., тренер Мужанова Т.С.

Третье место – Максим О., тренер Доржитаров Ю.А.

Третье место – Владимир Ш., тренер Доржитаров Ю.А.



Весовая категория до 54 кг

Первое место – Ардан Б., тренер Доржитаров Ю.А.

Второе место – Ярослав П., тренер Головин С.С.

Третье место – Марат А., тренер Сакияев Б.В.

Третье место – Александр Д., тренер Сакияев Б.В.



Весовая категория до 59 кг

Первое место – Бэлиг Д., тренер Чагдуров А.С.

Второе место – Егор Т., тренер Сакияев Б.В.

Третье место – Станислав Г., тренер Головин С.С.

Третье место – Иван Т., тренер Розыев Р.А.



Весовая категория до 65 кг

Первое место – Амарсан Б., тренер Раднаев Б.М.

Второе место – Цырен Д., тренер Цыденов А.Г.

Третье место – Антон Б., тренер Сакияев Б.В.

Третье место – Антон П., тренер Зимирев А.Г.



Весовая категория до 71 кг

Первое место – Намсарай Ж., тренер Игнатьев В.Н.

Второе место – Майдар Д., тренер Бусеев В.В.

Третье место – Александр В., тренер Доржитаров Ю.А.

Третье место – Матвей Б., тренер Бадмаев В.С.



Весовая категория свыше 71 кг

Первое место – Даниил Н., тренер Сурэн Мэндхуу

Второе место – Александр Ф., тренер Головин С.С.

Третье место – Глеб Б., тренер Мужанова Т.С.





24 февраля в Бурятии, в посёлке Ильинка прошло первенство республики Бурятия по самбо среди юношей и девушек 2010-2012 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из районов и Улан-Удэ.Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, победителями и призёрами соревнований у девушек стали:Первое место – Ирина Ц., тренер Головин С.С.Второе место – Мария Л., тренер Куприянов А.Н.Третье место – Валентина Ю., тренер Чернояров А. В.Третье место – Екатерина А., тренер Сакияев Б.В.Первое место – Анастасия Б., тренер Головин С.С.Второе место – Вероника Г., тренер Головин С.С.Третье место – Кристина У., тренер Игнатьев В.Н.Третье место – Елизавета К., тренер Сурэн Мэндхуу.Первое место – Алина Ц., тренер Зимирев А.Г.Второе место – Варвара К., тренер Головин С.С.Третье место – Дарья С., тренер Игнатьев В.Н.Третье место – Снежана Г., тренер Мужанова Т.С.Первое место – Вероника Ф., тренер Сакияев Б.В.Второе место – Дашима Б., тренер Доржитаров Ю.А.Третье место – Алиана А., тренер Сурэн МэндхууТретье место – Анастасия Ш., тренер Зимирев А.Г.Результаты соревнований среди юношей: