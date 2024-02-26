В Бурятии северяне отговаривают людей переезжать к ним на ПМЖ





Другие вообще не увидели на малой родине каких-то карьерных перспектив и потому решили податься в Улан-Удэ, другие районы и даже регионы. А часть посетителей паблика отговаривают анонима от переезда в город на севере Бурятии. Кто-то разместил под записью снимки с испорченными продуктами из местных магазинов, заявив: «Это наша еда». Тот же пользователь опубликовал ниже другое фото – с мусорными баками, сопроводив его комментарием: «Это наша центральная площадь». Впрочем, его тут же разоблачили.



Однако в одном северобайкальцы всё же единодушны: они не отрицают, что цены в городе космические. В группе заявили: всё зависит оттого, где автор поста живёт сейчас. Но экологию такую, мол, ещё поискать надо – «дышится прекрасно».

На днях в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» появился пост, автор которого пожелал сохранить анонимность. Он заявил, что хочет переехать в Северобайкальск и попросил местных рассказать о жизни в городе.- Какие цены? Есть ли работа? Какая зарплата? – поинтересовался неизвестный.Некоторые участники сообщества – и ранее жившие, и ныне живущие в Северобайкальске – начали всячески нахваливать его. По словам подписчиков, там замечательная природа и хорошие люди. А вот состояние медицины и цены, по их мнению, оставляют желать лучшего – что на продукты, что на коммуналку. В общем, кому как, но «жить можно».