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В Бурятии северяне отговаривают людей переезжать к ним на ПМЖ

В Бурятии северяне отговаривают людей переезжать к ним на ПМЖ
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Желающих перебраться в Северобайкальск пугают космическими ценами

На днях в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» появился пост, автор которого пожелал сохранить анонимность. Он заявил, что хочет переехать в Северобайкальск и попросил местных рассказать о жизни в городе.

- Какие цены? Есть ли работа? Какая зарплата? – поинтересовался неизвестный.

Некоторые участники сообщества – и ранее жившие, и ныне живущие в Северобайкальске – начали всячески нахваливать его. По словам подписчиков, там замечательная природа и хорошие люди. А вот состояние медицины и цены, по их мнению, оставляют желать лучшего – что на продукты, что на коммуналку. В общем, кому как, но «жить можно».

Другие вообще не увидели на малой родине каких-то карьерных перспектив и потому решили податься в Улан-Удэ, другие районы и даже регионы. А часть посетителей паблика отговаривают анонима от переезда в город на севере Бурятии. Кто-то разместил под записью снимки с испорченными продуктами из местных магазинов, заявив: «Это наша еда». Тот же пользователь опубликовал ниже другое фото – с мусорными баками, сопроводив его комментарием: «Это наша центральная площадь». Впрочем, его тут же разоблачили.

Однако в одном северобайкальцы всё же единодушны: они не отрицают, что цены в городе космические. В группе заявили: всё зависит оттого, где автор поста живёт сейчас. Но экологию такую, мол, ещё поискать надо – «дышится прекрасно».

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