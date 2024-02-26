В Бурятии ищут постоянного перевозчика из Улан-Удэ до Закамны

Пока маршрут до Баянгола обслуживают по временному свидетельству
Минтранс Бурятии начал приём заявок на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 304 «Улан-Удэ – Баянгол». Сейчас этим временно занимается ООО «Закаменск Авто».
В конкурсе могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели и участники простого товарищества, осуществляющие транспортное обслуживание (ТО).
Министерство продолжает работу по выдаче и переоформлению свидетельств ТО по межмуниципальным маршрутам, коих в республике насчитывается 94. Выдаются они по результатам открытых конкурсов на пять лет. По истечении этого срока у перевозчиков есть возможность переоформить документ без конкурсных процедур при условии, что за ними не было никаких нарушений.
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