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В Бурятии ищут постоянного перевозчика из Улан-Удэ до Закамны

В Бурятии ищут постоянного перевозчика из Улан-Удэ до Закамны
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Пока маршрут до Баянгола обслуживают по временному свидетельству

Минтранс Бурятии начал приём заявок на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 304 «Улан-Удэ – Баянгол». Сейчас этим временно занимается ООО «Закаменск Авто».

В конкурсе могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели и участники простого товарищества, осуществляющие транспортное обслуживание (ТО).

Министерство продолжает работу по выдаче и переоформлению свидетельств ТО по межмуниципальным маршрутам, коих в республике насчитывается 94. Выдаются они по результатам открытых конкурсов на пять лет. По истечении этого срока у перевозчиков есть возможность переоформить документ без конкурсных процедур при условии, что за ними не было никаких нарушений. 
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