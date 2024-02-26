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Медики Бурятии предупреждают об опасности спайсов

Медики Бурятии предупреждают об опасности спайсов
Общество,  Фото:pixabay.com
Спайсовая наркомания неминуемо превращает человека в «овощ»

В Бурятской республиканской станции переливания крови рассказали о вреде спайсов. Как сообщили врачи, в последнее время среди молодёжи наблюдается огромный спрос на курительные смеси спайсы. Спайс (от англ. «spice» - специя, пряность) – разновидность травяной смеси, в состав которой входят синтетические вещества и обыкновенные травы. Синтетические вещества (или синтетический каннабис) в 5-6 раз вреднее натурального тетрагидроканнабинола, входящего в состав марихуаны.

По данным ГАУЗ «Республиканского наркологического диспансера» МЗ РБ распространённость потребителей наркотических веществ на 100 тысяч населения за 2023 год по Республике Бурятия увеличилась на 0,1% (с 414,7 до 415,2), что больше показателя 2022 года в ДФО – в 1,6 раза (259,9), РФ – в 3,7 раза (111,2). По г. Улан-Удэ - увеличение на 2,3% (с 415,4 до 424,9). За предыдущие 5 лет показатель смертности от отравления наркотиками значительно вырос и достиг 12 случаев - они зарегистрированы в Улан-Удэ, Кабанском и Селенгинском районах, и речь идёт о наркотиках опийной группы и новых синтетических наркотиках.

Многие курильщики считают, что они безопаснее обычных сигарет, но на самом деле это не так. Это химическое вещество относится к тяжёлым наркотикам и может привести к серьёзным последствиям для организма.

Специалисты предупреждают, что курение спайсов может привести к интоксикации, развитию психической зависимости и серьёзным проблемам с центральной нервной системой. Без лечения спайсовая наркомания неминуемо превращает человека в «овощ». Процесс превращения происходит столь стремительно, а разрушения психики и здоровья настолько серьёзны, что каждый день промедления может оказаться последней возможностью получить шанс на избавление от зависимости и выздоровление.

- Важно предупреждать молодёжь о вреде наркотиков и соблюдении здорового образа жизни. Необходимо говорить о проблеме наркотиков, чтобы не пришлось бороться с её последствиями. Спайс – это опасность, которой лучше не поддаваться, - добавили в республиканской станции переливания крови.

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