Шаманка из Улан-Удэ попросила духов Забайкалья быть благосклонными к жителям края

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Забайкалья

В Чите состоялся первый фестиваль эвенкийской культуры «Гиравун»



В читинском этно-археопарке «Сухотино» прошёл первый фестиваль эвенкийской культуры, посмотреть который приехали 25 февраля сотни зрителей. Гостями стали и старейшины эвенков, а также шаманка из Улан-Удэ.



Стартовал фестиваль с освящения территории Сухотино шаманкой Светланой Ворониной. Во время обряда эвенкийская шаманка, прилетевшая на фестиваль из Улан-Удэ, попросила духов территории не только быть благосклонными к жителям Читы и Забайкалья, но и защитить наших военных, которые сейчас участвуют в спецоперации.



- Мы думаем только о хорошем. Пусть все вернуться домой здоровыми и будут вместе со своими семьями. Пусть духи Севера оберегают вас, — сказала шаманка.



Во время обряда, чтобы задобрить духов, костёр «покормили» белой пищей: выпечкой, кедровыми орехами, сладостями, молоком, чаем, мясным бульоном и кусочками сырого мяса. Самый главный элемент — топлёное масло. Его отдельно кладут в костёр, чтобы попросить прощения у духов за все совершённые ошибки.



На берегу Ингоды установили сцену, на которой состоялся концерт. Старейшина эвенков Забайкалья Светлана Шелковникова открыла фестиваль, поздравив гостей и исполнив песню на эвенкийском языке. Также выступили фольклорный ансамбль семьи Кутончиных и артисты краевого училища культуры. Первая часть фестиваля завершилась большим эвенкийским хороводом «Одёра», в котором приняли участие артисты и зрители «Гиравуна».



- Гостей ждали тёплые палатки с горячим чаем, мастер-классами по изготовлению традиционных украшений, вышивке оленьей шерстью, мастерству маленьких чумов и оберегов-узелков, аквагримом с эвенкийским узором. Также там можно было купить украшения из меха и бисера, поделки из дерева, шерсти, веток и перьев. Собрались на фестивале сотни людей, многие приезжали семьями, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



Также специально к фестивалю был подготовлен эвенкийский календарь. Каждый месяц в нём расписан в соответствии с традициями эвенков Забайкалья. Например, март — эктэнгирэ — это месяц роста рогов у оленей и время, когда с веток деревьев падает снег.

