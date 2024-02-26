На дистанте продолжают трудиться менее 10% улан-удэнцев
Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что улан-удэнские компании стали чуть чаще привлекать сотрудников на удалёнку, чем работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга (34%, 31% и 29% соответственно). Впрочем, доля сотрудников на дистанте в столице республики невелика – в 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности.
Чаще всего вне офиса трудятся программисты, бухгалтеры и специалисты по продажам. Только в 6% организаций сейчас есть те, кто работает из-за рубежа.
В столице Бурятии стало меньше удалёнщиков
Общество, Фото:
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