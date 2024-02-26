Жительницам Монголии пришлось заплатить 300 с лишним тысяч, чтобы покинуть Бурятию

Они попались на контрабанде крупной суммы



Две жительницы соседней Монголии пытались провезти через Бурятию незадекларированные средства – российские рубли, доллары США и монгольские тугрики на общую сумму свыше 11 миллионов 800 тысяч. Их обнаружили сотрудники таможенного поста на пункте пропуска (МАПП) в Кяхте



Наличку иностранки спрятали в своих вещах. Против них возбудили уголовное дело по статье 200.1 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда наличных денежных средств»). Одну в итоге оштрафовали на 253, а вторую – на 109 тысяч рублей.



Однако раскошеливаться женщины не спешили. Потому сотрудник управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Бурятии вынесла в отношении них постановления о временном ограничении на выезд за пределы России. Это возымело эффект.



- Через два дня нарушительницы полностью уплатили уголовные штрафы, чтобы уехать домой, – рассказал заместитель главного судебного пристава РБ Константин Щукин.

