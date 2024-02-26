Они попались на контрабанде крупной суммы
Две жительницы соседней Монголии пытались провезти через Бурятию незадекларированные средства – российские рубли, доллары США и монгольские тугрики на общую сумму свыше 11 миллионов 800 тысяч. Их обнаружили сотрудники таможенного поста на пункте пропуска (МАПП) в Кяхте
Наличку иностранки спрятали в своих вещах. Против них возбудили уголовное дело по статье 200.1 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда наличных денежных средств»). Одну в итоге оштрафовали на 253, а вторую – на 109 тысяч рублей.
Однако раскошеливаться женщины не спешили. Потому сотрудник управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Бурятии вынесла в отношении них постановления о временном ограничении на выезд за пределы России. Это возымело эффект.
- Через два дня нарушительницы полностью уплатили уголовные штрафы, чтобы уехать домой, – рассказал заместитель главного судебного пристава РБ Константин Щукин.
Жительницам Монголии пришлось заплатить 300 с лишним тысяч, чтобы покинуть Бурятию
Общество, Фото:
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