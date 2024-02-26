В командном зачёте победила СШОР №11
24 февраля в Улан-Удэ завершилось первенство Бурятии по боксу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 320 спортсменов из 27 команд республики.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, лучшей командой стала СШОР №11 г. Улан-Удэ. Второе место в общекомандном зачёте заняла республиканская спортивная школа олимпийского резерва. Кубок третьей степени достался команде из Прибайкальского района.
Лучшим тренером турнира был признан Цырен Бадмаев, представляющий СШОР №11/СК Номто. Лучшим боксёром первенства РБ стал Александр Ф. (РСШОР, тренеры Шаргакшанов Д.Н., Сенотрусов А.П.). Звание лучшего судьи соревнований ушло к Бимбе Гыргенову.
В Бурятии прошло первенство по боксу
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