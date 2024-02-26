Там в основном останавливаются люди старше 55 лет
Портал бронирования «Санатории-России.рф» подвёл итоги отдыха в санаториях республики в ушедшем 2023 году. По числу ночёвок в здравницах Бурятия стала второй в Дальневосточном федеральном округе. Также в топе-5 – Приморье, Забайкалье, Сахалин и Якутия.
Большинство гостей – люди старше 55 лет. Но стало больше и отдыхающих в возрасте от 35-ти до 44-х. На третьем месте – те, кому от 45 до 54. В санаториях лечатся в основном дальневосточники с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и проблемами с сердцем.
Бурятия оказалась второй на Дальнем Востоке по ночёвкам в санаториях
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