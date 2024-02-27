27 февраля

26 февраля

Популярное

В Улан-Удэ скоро развернётся этнокультурный фестиваль

В Улан-Удэ скоро развернётся этнокультурный фестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состоятся соревнования по разбиванию хребтовой кости и другие мероприятия

Международные соревнования по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (Сээр хухалха)» пройдут со 2 по 3 марта в Улан-Удэ. Они состоятся в физкультурно-спортивном комплексе в рамках VII этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга-2024» (6+). Также запланировано проведение соревнований по бурятской национальной игре в кости «Шагай наадан», по бурятской игре «Талаан Тобшо наадан» и «Тэбэг».

Программа мероприятия

2 марта
8:00-20:00 – Работа выставок
8:00-19:00 – Отборочные состязания «hээр шаалган (Сээр хухалха)»
11:00-20:00 – Отборочные состязания по «Шагай наадан», «Талаан Тобшо наадан», «Тэбэг»
19:30-20:00 – Торжественное открытие фестиваля. Шоу костоломов-хранителей традиций
20:00-20:10 – Установление рекорда по разбиванию хребтовой кости за 1 минуту
20:10-20:30 – Финалы по «Шагай наадан» и «Талаан Тобшо наадан»
20:10-20:30 – Финал среди женщин по «hээр шаалган (Сээр хухалха)». Награждение

3 марта
8:00-20:00 – Работа выставок
8:00-19:00 – Продолжение состязаний по «Һээр шаалган (Сээр хухалха)»
11:00-19:00 – Соревнования по «Талаан Тобшо наадан» среди детей до 12 лет
19:00-19:30 – Абсолютное первенство по «Һээр шаалган (Сээр хухалха)»
19:30-20:00 – Церемония награждения победителей и призёров. Закрытие фестиваля

Абсолютный победитель по разбиванию хребтовой кости выиграет главный приз – 1 500 000 рублей, сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Бурятия фестиваль спорт разбивание хребтовой кости

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ возможен небольшой снег
В Улан-Удэ возможен небольшой снег
Общество, 27.02.2024
В республике до -18 градусов 
В Бурятии открыты мемориальные доски участникам СВО
В Бурятии открыты мемориальные доски участникам СВО
Общество, 26.02.2024
Церемония прошла в Еравнинском районе
В Улан-Удэ сыграли в бурятские шахматы
В Улан-Удэ сыграли в бурятские шахматы
Общество, 26.02.2024
Первое место заняла команда «Гильбира»
В Монголии собираются строить железные и автомобильные дороги
В Монголии собираются строить железные и автомобильные дороги
Общество, 26.02.2024
Центры аймаков соединят асфальтированными магистралями с пограничными пунктами
Шаманка из Улан-Удэ попросила духов Забайкалья быть благосклонными к жителям края
Шаманка из Улан-Удэ попросила духов Забайкалья быть благосклонными к жителям края
Общество, 26.02.2024
В Чите состоялся первый фестиваль эвенкийской культуры «Гиравун»
В Улан-Удэ состоялось первенство по военно-спортивному многоборью
В Улан-Удэ состоялось первенство по военно-спортивному многоборью
Общество, 26.02.2024
За награды боролись учащиеся, военнослужащие и бывшие воины-интернационалисты
В райцентре Бурятии торжественно открыли Год семьи
В райцентре Бурятии торжественно открыли Год семьи
Общество, 26.02.2024
Мероприятие прошло в Хоринском районе
В Бурятии прошло первенство по боксу
В Бурятии прошло первенство по боксу
Общество, 26.02.2024
В командном зачёте победила СШОР №11
Забайкальская пара отпраздновала 70-летие семьи
Забайкальская пара отпраздновала 70-летие семьи
Общество, 26.02.2024
Супругов поздравили с «благодатной свадьбой»
Лыжница из Бурятии победила на первенстве России
Лыжница из Бурятии победила на первенстве России
Общество, 26.02.2024
Спортсменка выиграла «золото» в эстафете
Из Монголии в Бурятию открыли «двойной коридор»
Из Монголии в Бурятию открыли «двойной коридор»
Общество, 26.02.2024
Пассажирам станет проще проходить таможенную границу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^