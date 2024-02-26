Супругов поздравили с «благодатной свадьбой»
«Благодатный» юбилей отметили супруги из села Барахоево Красночикойского района Забайкальского края. Фома Евдокимович и Матрёна Митрофановна Грешиловы связали свои жизни в одну 70 лет назад.
Будущие супруги жили в соседних сёлах: Барахоево и Малоархангельское. Фома был трактористом, Матрена – дояркой. Познакомились в клубе.
- Много там девчонок было, а она – одна. Полгода повстречались, но не часто – расстояние между сёлами большое. Потом договорились, я вечером на коне приехал, забрал её. В родительский дом привёз, нас там с иконой встречали. Семья большая была: четыре сестры у меня, отец кузнецом работал. Приняли нас хорошо, - вспоминал Фома Евдокимович.
Свой трудовой путь супруги связали с сельским хозяйством. Своими руками построили дом, в котором прожили всю жизнь. Воспитали четырёх детей, сейчас у них восемь внуков и одиннадцать правнуков. И сегодня в почтенном возрасте все домашние дела делают сами - готовят еду, топят баню, занимаются огородом и пчеловодством.
Для поздравления в дом Грешиловых пришли представители администрации поселения, отдела ЗАГС и районной газеты. Гости вручили юбилярам поздравительное письмо, памятные подарки, пожелали супругам здоровья и ещё долгих лет совместной жизни. Работники сельского дома культуры исполнили для юбиляров несколько песен. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
Забайкальская пара отпраздновала 70-летие семьи
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