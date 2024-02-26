В некоторых домах его не будет не менее пяти раз
С 26 февраля по 1 марта на территории Октябрьского района Улан-Удэ запланированы отключения электроэнергии. Причиной станет ремонт ЛЭП и оборудования для производства плановых работ в электросетях. Время отключения в сообщении администрации района не приводится.
Так, 26, 27 и 28 февраля свет собираются отключить по следующим адресам:
- п. Силикатный, ул. Забайкальская, 19а (ООО «Техэнерготранс-плюс»), ул. Домостроительная, 2 (ИП Владимиров В.В.), ул. Домостроительная, 5 ( ИП Палкин С.М.), ДНТ «Экспресс», ул. Гравийная, 10-39, ул. Рябиновая, 78-110, ул. Ново-Рублевская, 111-145, ул. Богатая, 7-18, ул. Кремлёвская, 1-5, ст. Медведчикова, 18а (ООО «Байкалкомплект»), ст. Медведчикова (ООО «Амея»), ст. Медведчикова (ООО «Икат Плюс»), ст. Медведчикова (ОАО «Бурятагропромдор»).
26, 27, 28, 29 февраля и 1 марта электричество хотят отключить в п. Забайкальский на ул. Клюквенная, 7-9, 37, 7а.
27 февраля электроэнергии не будет на ул. Аргунская, 1-103, ул. Зейская, 1 -76, ул. Псковская, 1-139, пер. Псковский, 38, ул. Сумская, 1-49, ул. Тологойская, 1 -45, СНТ «Строитель», СНТ «Пищевик».
В районе Улан-Удэ несколько дней будут отключать свет
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