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В отдалённом районе Бурятии из-за морозов отменили уроки в школах

В отдалённом районе Бурятии из-за морозов отменили уроки в школах
Общество,  Фото:Pixabay.com
С утра там похолодало до -39

Утром 26 февраля в Баунтовском районе отменили занятия в местных школах. Причина тому – сильные морозы. В посёлках Багдарин и Маловский с утра зафиксировали 39 градусов ниже нуля.

На уроки там не пошли ученики 1-4 классов. А занятия в первую смену в Витимской школе, что в селе Романовка, сдвинули на 11:00. Об этом сообщает «Баунт-инфо 24/7».

Узнавать, сколько градусов за окном, советуют на официальном сайте Бурятского гидрометцентра. При этом нужно использовать данные на 6:00 утра для учеников первой смены и на 11:00 – для второй.

Если официального решения об отмене занятий нет, родители или законные представители вправе сами решать, отправлять ли туда ребятишек. Главное – предупредить классного руководителя или других ответственных лиц.
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