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Иркутский блогер поела буузы вилкой и рассердила жителей Бурятии

Иркутский блогер поела буузы вилкой и рассердила жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Юмористический ролик про национальное блюдо обернулся бурной дискуссией

Ещё несколько недель назад блогер из Иркутска, в чьём микроблоге насчитывается около 9 тысяч подписчиков, выложила юмористическое видео про буузы. Это бурятское национальное блюдо популярно не только в нашей республике, но и в соседнем Приангарье.

В начале ролике девушка ест буузы нетрадиционным способом – с помощью ножа и вилки. А потом показывает, как на следующий день извиняется «перед всем бурятским народом» голосом Филиппа Киркорова: «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь». Известный певец произнёс это фразу на камеру после участия в нашумевшей «голой вечеринки» в московском клубе.

Запись набрала миллион просмотров, но оценили юмор далеко не все жители Бурятии. Многим не понравилось, что блогер назвала буузы позами. Некоторые подписчики признались в комментариях (а их набралось более 600), что тоже режут блюдо ножом. Другие тут же принялись учить их, как правильно есть буузы – надкусить, выпить сок и уже потом отправить в рот всё остальное. И, конечно, держать исключительно руками.

Часть подписчиков задались вопросом, чем буузы отличаются от пельменей, чем обидели любителей первых. Но большинство отписавшихся под роликом наших земляков заявили: им вообще без разницы, как люди едят бурятской национальное блюдо – мол, главное, чтобы вкусно было. 
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