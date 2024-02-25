Прокурор Бурятии проведёт приём в двух районах Бурятии

Рассказать Михаилу Филичеву о своих проблемах смогут хоринцы и баунтовцы
В рамках работы мобильной приёмной прокуратуры РБ прокурор Бурятии Михаил Филичев проведёт приём жителей Хоринского и Баунтовского районов. Он состоится на следующей неделе.
Приём в прокуратуре Хоринского района начнётся 26 февраля в 16:00 (Хоринск, улица Батора Санжиева, 16а). Для записи необходимо обратиться по телефонам 8 (301-48)-22-6-71 или 8 (301-48)-23-9-90.
Баунтовцев Михаил Феличев примёт в среду, 28 февраля (Багдарин, улица Комсомольская, 1). Записаться можно по телефонам 8 (301-53)-41-5-58, 8(301-53)-41-2-34.
Аренда некоторых из них обойдётся в 60 тысяч в месяц
Оно «возникло» из облаков в Баргузинском районе
Татьяна Думнова заявила, что ничего нового и сокрушительного в них нет
Для него придумают «легенду» за 600 с лишним тысяч
В него решили внести кое-какие изменения
Жильцы одной из пятиэтажек утопают в пыли и грязи
В республике сохранятся умеренные морозы
Он объяснил, почему нельзя кричать возле целебных источников
Там затопило сразу несколько сёл
Водители везут пассажиров мимо остановок
Из-за сомнительного развлечения в соцсетях опять разгорелся грандиозный скандал
По мнению Хамбо Ламы, они могут стать новым брендом Бурятии
Сельчане не понимают, почему должны тратить на него деньги
Она продлится всего четыре дня
Врачи дружно забеременели и ушли в декрет