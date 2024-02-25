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Прокурор Бурятии проведёт приём в двух районах Бурятии

Прокурор Бурятии проведёт приём в двух районах Бурятии
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Рассказать Михаилу Филичеву о своих проблемах смогут хоринцы и баунтовцы

В рамках работы мобильной приёмной прокуратуры РБ прокурор Бурятии Михаил Филичев проведёт приём жителей Хоринского и Баунтовского районов. Он состоится на следующей неделе.
 
Приём в прокуратуре Хоринского района начнётся 26 февраля в 16:00 (Хоринск, улица Батора Санжиева, 16а). Для записи необходимо обратиться по телефонам 8 (301-48)-22-6-71 или 8 (301-48)-23-9-90.

Баунтовцев Михаил Феличев примёт в среду, 28 февраля (Багдарин, улица Комсомольская, 1). Записаться можно по телефонам 8 (301-53)-41-5-58, 8(301-53)-41-2-34.
прокуратура прием граждан

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