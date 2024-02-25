В него решили внести кое-какие изменения
На ближайшей сессии Народного Хурала, которую сдвинули с 29 на 27 февраля, депутаты рассмотрят изменения в республиканский закон «О государственном гимне Бурятии». Некоторые термины в нём приведут в соответствие с нормами современного бурятского литературного языка.
В частности, в приложении № 2 к этому закону слово «республикын» заменят на «уласай», а «гимн» – на «hүлдэ дуун». «Структура приложения приводится в соответствие с правилами юридической техники. Уточнена лексическая конструкция текста закона», – говорится в пояснительной записке к документу.
Дополнительных расходов из республиканского бюджета это не потребует. Докладчиком по вопросу выступит председатель комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям Виталий Лыгденов.
Гимн Бурятии вызвал бурное обсуждение на внеочередной сессии НХ два созыва назад, в мае 2016-го. Тогда вдруг выяснилось, что его несколько лет исполняли вообще не так, как надо и текст не соответствует утверждённому законом – и тот, что на русском поёт Кобзон, и тот, что на бурятском – Дугаржап Дашиев.
В министерстве культуры подтвердили, что в ряде слов есть неточности. Для этого даже провели соответствующий анализ.
Депутаты, как и полагается в таких случаях, встали и заслушали «исправленный» гимн. Сначала – на русском, затем – на бурятском языке. Где были недочёты в «старой версии», никто так и не понял. В итоге вопросом поручили заняться Минкульту и комитету Хурала по межрегиональным связям и нацвопросам.
В Бурятии подправят закон о гимне
Общество, Фото:
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