В Бурятии спасли собаку с дырой в животе



Стерилизацию животному с венерической саркомой сделали уже на месте. Однако оно зачем-то разгрызло послеоперационный шов. Одна из волонтёров, решившая потрогать живот подопечной, обнаружила там «страшную дырку». И Айриш тут же повезли в ветеринарную клинику.



Собаке оказали первую помощь, но возвращать её в приют, где начались проблемы с отоплением в ветеринарном блоке, побоялись – оставили в клинике. К тому же врачи обнаружили у хвостатого пациента расхождение мышц и жидкость в полости между брюшиной и наружным швом. В итоге потребовалась ещё одна операция.



Ребята объявили в соцсетях сбор средств на лечение. А накануне стало известно, что шов зажил и жидкости в брюшной полости больше нет.



Собаку выписали из стационара. Она, по словам зоозащитников, чувствует себя бодро и весело



- Очень ласковая, умная и спокойная девочка. Впереди – лечение венерической саркомы, состоящее из внутривенных инъекций раз в неделю – и всё. Ориентируемся на 4-6 инъекций – соответственно, 4-6 недель до полного выздоровления, – сообщили на официальной странице организации во «ВКонтакте».



В фонде уже закупили 12 флаконов необходимого препарата.



- Его непросто добыть, но урвали сколько смогли. Айриш понадобится два-три, а остальное – запас для других собак с саркомой, – подчеркнули волонтёры и поблагодарили всех за помощь. – Уже можно начинать искать семью, но с условием, что лечение продолжится.



Эта история произошла пару недель назад в столице Бурятии. В местный приют «Ананда», где живут и подопечные фонда «Собака счастья», после отлова попала собака. Ей дали кличку Айриш.