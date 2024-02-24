Улан-удэнцы устроили массовое обливание водой на улице

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Вечером 24 февраля на Центральном стадионе Улан-Удэ состоялась всероссийская акция по массовому обливанию водой «Быть здоровым — это модно».В этом году в мероприятия приняли участие более 30 регионов Российской Федерации от Сахалинской области до Калининграда и Республики Крым, включая новые регионы. Кроме того, к акции присоединились участники из городов Приднестровской Молдавской Республики, Республики Абхазии, Республики Южной Осетии и Республика Замбия. С каждым регионом организован телемост, поэтому все зрители и участники могли наблюдать друг за другом.В Улан-Удэ в акции приняли участие более 50 человек. Среди участников были как дети, так и взрослые.Вечер выдался умеренно морозным, уличный термометр на стадионе показывал -14 градусов. Перед кульминацией показали эффектное огненное шоу. Участники акции приехали в тёплой зимней одежде, но затем разделись до футболок и немного разогрелись гимнастикой. Затем, сняв футболки и оставшись в купальниках, закалённые улан-удэнцы окатили себя ведром воды.Наблюдающие приветствовали их громкими криками и аплодисментами.