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За год в Бурятии появилось почти три тысячи новых домов

За год в Бурятии появилось почти три тысячи новых домов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Большинство из них построили в частном секторе

В ушедшем 2023 году – с января по декабрь включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 2958 жилых домов (5951 квартира) общей площадью в 469 500 квадратных метров. Этот показатель увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Большинство – 2920 (64,5% от общего объёма) – частные дома на 302 700 «квадратах», которые жители республики возвели на собственные и заёмные средства. Четверть из них (75 600 кв. м.) расположены на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – то есть в СНТ и ДНТ.

Основная доля (56,7%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов по-прежнему лидируют пригородные Иволгинский (14,6%) и Тарбагатайский (10,4%), а также Заиграевский (3,5%) и Кабанский (2,6%).
строительство жилье дома Бурятстат

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