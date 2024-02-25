За год в Бурятии появилось почти три тысячи новых домов





Большинство – 2920 (64,5% от общего объёма) – частные дома на 302 700 «квадратах», которые жители республики возвели на собственные и заёмные средства. Четверть из них (75 600 кв. м.) расположены на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – то есть в СНТ и ДНТ.



Основная доля (56,7%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов по-прежнему лидируют пригородные Иволгинский (14,6%) и Тарбагатайский (10,4%), а также Заиграевский (3,5%) и Кабанский (2,6%).

В ушедшем 2023 году – с января по декабрь включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 2958 жилых домов (5951 квартира) общей площадью в 469 500 квадратных метров. Этот показатель увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в пресс-службе Бурятстата.