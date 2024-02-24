24 февраля

23 февраля

Популярное

В Улан-Удэ «Женский патруль» поздравил водителей с праздником

В Улан-Удэ «Женский патруль» поздравил водителей с праздником
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчинам вручали воздушные шарики

В преддверии Дня защитника Отечества на дороги столицы Бурятии вышел «Женский патруль». Сотрудницы Госавтоинспекции поздравили мужчин-автомобилистов с наступающим праздником.

- Вместо привычной проверки документов водителей ждали праздничные поздравления и подарки от женской половины службы Госавтоинспекции. Сотрудницы полиции желали мужчинам хорошего настроения, успехов на работе, семейного благополучия и безопасных дорог. Каждому участнику акции женщины подарили открытку с тёплыми пожеланиями и памятный подарок, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

По словам организаторов, мужчинам понравилась праздничная акция, они пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения и защищать своих близких и любимых.

ГИБДД 23 февраля день защитника Отечества

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учёные спрогнозировали ухудшение климата на Дальнем Востоке и в Сибири
Учёные спрогнозировали ухудшение климата на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество, 24.02.2024
По мнению исследователей, к 2050 году до 14% населения будут жить в неблагоприятных климатических условиях
Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2024
Общество, 24.02.2024
Грандиозные стройки и перестройки, шествие в дэгэлах, «кони удачи» и безудержное веселье
Некоторые жители Бурятии превращают хобби в работу
Некоторые жители Бурятии превращают хобби в работу
Общество, 24.02.2024
Служба исследований hh.ru выяснила, какой вид хобби чаще всего становился для россиян реальной работой с хорошим заработком
Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности
Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности
Общество, 24.02.2024
В республике проходит месячник безопасности
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
Общество, 24.02.2024
В республике местами небольшой снег
Глава Бурятии поздравил ветерана со 100-летним юбилеем
Глава Бурятии поздравил ветерана со 100-летним юбилеем
Общество, 23.02.2024
Алексей Цыденов вручил Жаргалу Боролдоевичу Бадмаеву подарки
В Улан-Удэ проходят соревнования по волейболу на кубок «Боевого Братства»
В Улан-Удэ проходят соревнования по волейболу на кубок «Боевого Братства»
Общество, 23.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия состязаний 
В Улан-Удэ почтили память погибших солдат
В Улан-Удэ почтили память погибших солдат
Общество, 23.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга в честь Дня защитника Отечества
В День защитника Отечества в Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел
В День защитника Отечества в Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел
Общество, 23.02.2024
Выстрел произвёл отец Героя России Максима Концова
В Улан-Удэ возобновят маршрут №28
В Улан-Удэ возобновят маршрут №28
Общество, 23.02.2024
Будут ездить новенькие «Газели» 
В Улан-Удэ на концерте этно-рок группы дважды станцевали ёхор
В Улан-Удэ на концерте этно-рок группы дважды станцевали ёхор
Общество, 23.02.2024
Зрители остались в восторге от выступления
Госинспекторы Бурприроднадзора сразятся охотничьем биатлоне
Госинспекторы Бурприроднадзора сразятся охотничьем биатлоне
Общество, 23.02.2024
Участники пройдут дистанцию на охотничьих лыжах без палок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^