В Улан-Удэ «Женский патруль» поздравил водителей с праздником





В преддверии Дня защитника Отечества на дороги столицы Бурятии вышел «Женский патруль». Сотрудницы Госавтоинспекции поздравили мужчин-автомобилистов с наступающим праздником.- Вместо привычной проверки документов водителей ждали праздничные поздравления и подарки от женской половины службы Госавтоинспекции. Сотрудницы полиции желали мужчинам хорошего настроения, успехов на работе, семейного благополучия и безопасных дорог. Каждому участнику акции женщины подарили открытку с тёплыми пожеланиями и памятный подарок, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.По словам организаторов, мужчинам понравилась праздничная акция, они пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения и защищать своих близких и любимых.