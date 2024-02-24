Учёные спрогнозировали ухудшение климата на Дальнем Востоке и в Сибири

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По мнению исследователей, к 2050 году до 14% населения будут жить в неблагоприятных климатических условиях



Учёные из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) спрогнозировали рост неблагоприятных климатических условий в России, пишет РБК.



- Ожидается сохранение объёма выбросов парниковых газов и рост средней глобальной температуры на 2 градуса. При этом климатические условия в европейской части России улучшатся, а в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока — ухудшатся. Из-за увеличения влажности количества осадков и скорости ветра в зимний период в Забайкалье и на юге Дальнего Востока возможно исчезновение благоприятной зоны для проживания, - прогнозируют эксперты.



По прогнозам учёных, в Якутии и на побережье Охотского моря неблагоприятная зона расширится на юг. Абсолютно неблагоприятная зона сохранится только на побережье Северного Ледовитого океана в азиатской части страны, говорится в исследовании.



Эксперты ВШЭ заявляют, что к 2050 году в России на территориях с неблагоприятными климатическими условиями будут жить до 14% населения.







