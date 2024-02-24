24 февраля

23 февраля

Популярное

Учёные спрогнозировали ухудшение климата на Дальнем Востоке и в Сибири

Учёные спрогнозировали ухудшение климата на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По мнению исследователей, к 2050 году до 14% населения будут жить в неблагоприятных климатических условиях

Учёные из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) спрогнозировали рост неблагоприятных климатических условий в России, пишет РБК.

- Ожидается сохранение объёма выбросов парниковых газов и рост средней глобальной температуры на 2 градуса. При этом климатические условия в европейской части России улучшатся, а в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока — ухудшатся. Из-за увеличения влажности количества осадков и скорости ветра в зимний период в Забайкалье и на юге Дальнего Востока возможно исчезновение благоприятной зоны для проживания, - прогнозируют эксперты.

По прогнозам учёных, в Якутии и на побережье Охотского моря неблагоприятная зона расширится на юг. Абсолютно неблагоприятная зона сохранится только на побережье Северного Ледовитого океана в азиатской части страны, говорится в исследовании.

Эксперты ВШЭ заявляют, что к 2050 году в России на территориях с неблагоприятными климатическими условиями будут жить до 14% населения.



исследования климат учёные Сибирь Дальний Восток

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учёные спрогнозировали ухудшение климата на Дальнем Востоке и в Сибири
Учёные спрогнозировали ухудшение климата на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество, 24.02.2024
По мнению исследователей, к 2050 году до 14% населения будут жить в неблагоприятных климатических условиях
Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2024
Общество, 24.02.2024
Грандиозные стройки и перестройки, шествие в дэгэлах, «кони удачи» и безудержное веселье
Некоторые жители Бурятии превращают хобби в работу
Некоторые жители Бурятии превращают хобби в работу
Общество, 24.02.2024
Служба исследований hh.ru выяснила, какой вид хобби чаще всего становился для россиян реальной работой с хорошим заработком
Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности
Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности
Общество, 24.02.2024
В республике проходит месячник безопасности
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
В Улан-Удэ до 16 градусов мороза
Общество, 24.02.2024
В республике местами небольшой снег
Глава Бурятии поздравил ветерана со 100-летним юбилеем
Глава Бурятии поздравил ветерана со 100-летним юбилеем
Общество, 23.02.2024
Алексей Цыденов вручил Жаргалу Боролдоевичу Бадмаеву подарки
В Улан-Удэ проходят соревнования по волейболу на кубок «Боевого Братства»
В Улан-Удэ проходят соревнования по волейболу на кубок «Боевого Братства»
Общество, 23.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия состязаний 
В Улан-Удэ почтили память погибших солдат
В Улан-Удэ почтили память погибших солдат
Общество, 23.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга в честь Дня защитника Отечества
В День защитника Отечества в Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел
В День защитника Отечества в Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел
Общество, 23.02.2024
Выстрел произвёл отец Героя России Максима Концова
В Улан-Удэ возобновят маршрут №28
В Улан-Удэ возобновят маршрут №28
Общество, 23.02.2024
Будут ездить новенькие «Газели» 
В Улан-Удэ на концерте этно-рок группы дважды станцевали ёхор
В Улан-Удэ на концерте этно-рок группы дважды станцевали ёхор
Общество, 23.02.2024
Зрители остались в восторге от выступления
Госинспекторы Бурприроднадзора сразятся охотничьем биатлоне
Госинспекторы Бурприроднадзора сразятся охотничьем биатлоне
Общество, 23.02.2024
Участники пройдут дистанцию на охотничьих лыжах без палок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^