По мнению исследователей, к 2050 году до 14% населения будут жить в неблагоприятных климатических условиях
Учёные из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) спрогнозировали рост неблагоприятных климатических условий в России, пишет РБК.
- Ожидается сохранение объёма выбросов парниковых газов и рост средней глобальной температуры на 2 градуса. При этом климатические условия в европейской части России улучшатся, а в некоторых районах Сибири и Дальнего Востока — ухудшатся. Из-за увеличения влажности количества осадков и скорости ветра в зимний период в Забайкалье и на юге Дальнего Востока возможно исчезновение благоприятной зоны для проживания, - прогнозируют эксперты.
По прогнозам учёных, в Якутии и на побережье Охотского моря неблагоприятная зона расширится на юг. Абсолютно неблагоприятная зона сохранится только на побережье Северного Ледовитого океана в азиатской части страны, говорится в исследовании.
Эксперты ВШЭ заявляют, что к 2050 году в России на территориях с неблагоприятными климатическими условиями будут жить до 14% населения.
Учёные спрогнозировали ухудшение климата на Дальнем Востоке и в Сибири
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