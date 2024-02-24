Некоторые жители Бурятии превращают хобби в работу

Служба исследований hh.ru выяснила, какой вид хобби чаще всего становился для россиян реальной работой с хорошим заработком
Исследование показывает, что 52% опрошенных россиян, в том числе жители Бурятии, вырастили свою работу или профессию из любимого хобби. Причём мужчины на 7% чаще женщин делают хобби своей работой, приносящей деньги. Интересно, что хобби может перерасти во что-то больше в равной степени как у молодых (23% респондентов в возрасте 18-24 лет заявили о такой практике), так и у взрослых (23% ответивших среди 55+)
Среди тех, у кого работа родилась из хобби чаще всего люди увлекались:
- программированием и стали разработчиками, инженерами ПО - 20% самоучек
- механиков и техников - 18%
- рисованием и теперь работают дизайнерами, иллюстраторами - 11%
- литературой - 6%.
20% указали другие варианты ответов и среди наиболее часто встречающихся HR-сфера, иностранные языки, музыка, психология.
При этом 2\3 опрошенных заявили, что превратить хобби в работу им было не сложно. А вот 33% столкнулись с проблемами и основными были недостаток опыта (68%) и отсутствие профобразования (41%). Ещё 37% заявили, что не подходили работодателям по профессиональным критериям. Интересно, что 9% из тех, кто вырастили своё хобби в работу потом стали владельцами собственного бизнеса.
При этом каждый третий (31%) опрошенный заявил, что в целом доволен доходом, который он получает сейчас от хобби-работы. 69% ответили негативно и заявили, что ждут от хобби, которое стало работой большего заработка. Причём чаще всего довольны своей зарплатой (которая стала возможно благодаря тому, что хобби стало работой) работники сферы строительства (48%), ИТ-специалисты (39%), финансисты и бухгалтеры (38%), а также производственники (37%).
- Опрос hh.ru показывает, что в большинстве случаев (65%) опрошенных заявили, что им было не сложно превратить хобби в реальную работу. Среди тех, кто столкнулся с проблемами, а таких было согласно опросу 33%, главными трудностями оказались нехватка опыта в профессии (68%), отсутствие профессионального образования (41%), потенциальные работодатели отказывали по профессиональным критериям (37%). Ещё 26% не решились продолжать карьеру, потому что у профессии оказалась низкая зарплата, - пояснили в пресс-службе.
Между тем хобби принесло некоторым участникам опроса серьёзный карьерный рост. Так, 9% стали владельцами собственного бизнеса, 8% стали топ-менеджерами (директорами подразделений или департаментов), еще 16% теперь благодаря хобби являются руководителями отделов или менеджерами проектов), 45% являются специалистами своих направлений на работе.
Исследование также выявило, что в 67% случаев люди, связавшие свою жизнь с хобби и сделавшие его заработком в целом довольны своим выбором. Из них 39% удовлетворены полностью своим решением, ещё 27% в общем довольны, но ожидают от своей карьеры большего. А вот 23% пока не успели добиться того, чего хотели. А 8% планируют перейти в другую профессию, не связанную с хобби.
Некоторые жители Бурятии превращают хобби в работу
Общество, Фото:
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