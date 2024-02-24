Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В республике проходит месячник безопасности



Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности. Всего к работе привлечены 277 человека личного состава, из них 73 сотрудника Главного управления и 204 работника Государственной противопожарной службы Бурятии.



За сутки проведено 795 подворовых обходов. Мерам пожарной безопасности проинструктировано 1 324 человека, обследовано 73 места проживания не благополучных и 154 социально незащищённых семей, распространено 3 829 материалов наглядной агитации.



С начала проведения месячника безопасности на территории республики сотрудники надзорной деятельности совместно с работниками ГПС республики провели 9 797 подворовых обходов. Мерам пожарной безопасности проинструктировано 12 527 человек, осуществлено 546 обследований мест проживания неблагополучных и 999 социально-незащищённых семей, распространено 25 626 материалов наглядной агитации, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



В образовательных учреждениях проведено 209 уроков безопасности, с охватом более четырёх тысяч учащихся.

