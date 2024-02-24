В республике проходит месячник безопасности
Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности. Всего к работе привлечены 277 человека личного состава, из них 73 сотрудника Главного управления и 204 работника Государственной противопожарной службы Бурятии.
За сутки проведено 795 подворовых обходов. Мерам пожарной безопасности проинструктировано 1 324 человека, обследовано 73 места проживания не благополучных и 154 социально незащищённых семей, распространено 3 829 материалов наглядной агитации.
С начала проведения месячника безопасности на территории республики сотрудники надзорной деятельности совместно с работниками ГПС республики провели 9 797 подворовых обходов. Мерам пожарной безопасности проинструктировано 12 527 человек, осуществлено 546 обследований мест проживания неблагополучных и 999 социально-незащищённых семей, распространено 25 626 материалов наглядной агитации, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В образовательных учреждениях проведено 209 уроков безопасности, с охватом более четырёх тысяч учащихся.
Жителям Бурятии напоминают о пожарной безопасности
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