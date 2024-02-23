Открылась продажа авиабилетов на новый рейс Улан-Удэ - Казань

Он обеспечит доступ к «мощному хабу»

С 3 мая 2024 года авиакомпания Nordwind Airlines открывает регулярный рейс по маршруту Казань - Улан-Удэ - Казань. Полёты запланированы два раза в неделю на комфортабельных самолётах Boeing 737-800 с компоновкой в 189 пассажирских кресел.

Вылеты из Казани рейсом N4-783 по понедельникам и пятницам в 23:45, а вылеты из Улан-Удэ рейсом N4-784 по вторникам и субботам в 10:50. Указано местное время каждого аэропорта.

«Длительность перелёта составит 5 часов в одну сторону и порядка 5,5 часов в обратную», - сообщает пресс-служба аэропорта Казани.

Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев отметил, что рейс запущен благодаря поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и главы Татарстана Рустам Минниханова.

«Обратите внимание на расписание в аэропорту Казань, - подчеркнул он. - Теперь Улан-Удэ соединён с ещё одним мощным региональным хабом нашей страны. Через Казань ежедневно можно улететь в десятки городов - Санкт-Петербург, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Москву и другие».

Другим хабом, которым активно пользуются жители Бурятии, является аэропорт Новосибирска.