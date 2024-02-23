Госинспеторы Бурприроднадзора сразятся охотничьем биатлоне

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Сотрудники Бурприроднадзора примут участие в охотничьем биатлоне в Бурятии, мероприятие состоится 24 февраля в Тарбагатайском районе.В преддверии мероприятия и 23 февраля наши сотрудники приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе в Центральном тире.- Сотрудники Бурприроднадзора показали отличные результаты. Видно сразу - настоящие профессионалы! – отметил заслуженный тренер России по пулевой стрельбе Владимир Бусовиков.1 место среди госинспекторов занял Артём Елитенко, 2 место поделили Евгений Данилов и Андрей Кукушкин, 3 место - Денис Крылов и Юрий Кобылкин.- Лучшая тренировка — это соревнования. Возможность проанализировать результаты и оценить динамику, выявить ошибки. Горжусь нашими сотрудниками, которые в очередной раз проявили высокие результаты. Тем более, эти навыки имеют непосредственное отношение к нашему профессиональному делу, - призналась руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.Соревнования проводятся на лыжах без палок на дистанции 1,5 км со стрельбой из гладкого ствола, без оптики по неподвижной мишени на дистанции 25 метров, сообщили в Бурприроднадзоре.Главное отличие от классического биатлона – участники проходят дистанцию на охотничьих лыжах без палок и стреляют из охотничьих ружей. Для охотников это возможность повысить уровень практической подготовки, а для зрителей – насладиться атмосферой спортивного праздника.