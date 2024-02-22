Митрополит передал в колониям Бурятии церковную атрибутику













В четверг, 22 февраля, в Свято-Троицком храме митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф торжественно передал церковные предметы начальнику УФСИН России по Бурятии Сергею Кудрявцеву.- Свечи, ладан, уголь, нательные крестики, лампадное масло, Святое Евангелие, духовная литература и православные календари были приобретены за счёт средств, собранных православными храмами в рамках Дня милосердия и сострадания ко всем во узах и темницах находящимся. Данные предметы церковного назначения будут переданы в храмы и молельные комнаты, действующие во всех исправительных учреждениях региона, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.По словам Сергея Кудрявцева, религия играет большую роль в исправлении осуждённых, так как именно в условиях изоляции от общества у людей часто происходит переосмысление взглядов на существующую действительность, на совершенные преступления и понесённые за них наказания.Отметим, что взаимодействие регионального пенитенциарного ведомства с Улан-Удэнской и Бурятской епархией осуществляется на протяжении многих лет. За каждым исправительным учреждением закреплён окормляющий его священнослужитель, который работает по духовно-нравственному воспитанию осуждённых: проводит богослужения, таинства, обряды и профилактические беседы.