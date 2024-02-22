В Бурятии северян вогнали в долги за детсад



Жителей северобайкальского посёлка Новый Уоян взволновало повышение платы за детский сад. Информацию об этом прислали в родительский чат.



- Постановление будто бы с января. Получается что сейчас большая часть родителей остались в долгах. Правильно ли это? – поинтересовались местные в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».



Начальник районного управления образования Наталья Волощук пояснила, что повышение совсем незначительное – на 10 рублей за ребёнка в день. Плату увеличили по согласованию с администрацией дошкольного учреждения. Причина тому – взлетевшие цены на продукты.



- Постановления проходят систему согласования в прокуратуре. Процедура затянулась, поэтому оно вышло в феврале, – отметили в РУО.



Родителям предложили по договорённости с администрацией ДОУ и бухгалтерией погасить долги частями. Пока максимальный не превышает 600 рублей.







В конце января курумканцы тоже узнали, что во всём районе повысится родительская плата за детсады. Власти сослались на недавнее постановление № 29 от 25 января («Об установлении размера родительской платы, взимаемой муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями МО «Курумканский район»). Его подписал глава муниципального образования Леонид Будаев.



