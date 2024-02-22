В Агинском округе проведут фестиваль родов и КВН на бурятском

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В регионе реализуется социальный проект «Отогой наадан»



В Агинском Бурятском округе работают над проектом «Отогой наадан». На днях объявлен конкурс видеофильмов (медиавизиток) «Традиции моей семьи в дни Сагаалгана» (6+).



- Конкурс укрепляет связи поколений, способствует сохранению бурятского языка и традиционных культурных ценностей. В нём могут принять участие все учащиеся школ Агинского Бурятского округа, - рассказала руководитель проекта Марина Болотова.



В конце февраля в рамках социального проекта в киноконцертном зале «Амар Сайн» пройдёт фестиваль Агинской лиги КВН «Сэсэ буляалдаан» (6+). Организаторы выявят новые команды, которые будут представлять округ на краевых, межрегиональных и всероссийских фестивалях КВН.



- Проект позволяет осуществить много идей, постоянно проходят полезные мероприятия. Предусмотрены квест-игры, исследования по изучению родов, а также заключительное массовое мероприятие – фестиваль родов, - отметила Марина Болотова.



Она добавила, что идейным вдохновителем стала учитель бурятского языка и литературы, почётный работник общего образования РФ Дулмажаб Цынгуева. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития Забайкальского края.



Возрастное ограничение: 6+.



