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В Бурятии наградили работников спорта

В Бурятии наградили работников спорта
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Они удостоились государственных и республиканских наград

В Бурятии состоялось торжественное награждение государственными и республиканскими наградами. Церемонию провели на итоговом заседании коллегии министерства спорта и молодёжной политики республики.

Государственной наградой «Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия» награждены:
- Бато-Цырен Цырендашиев – тренер-преподаватель спортивной школы №12 имени Сергея Замбалова»;
- Алексей Константинов – учитель физической культуры Тарбагатайской средней общеобразовательной школы.

Благодарностью министерства спорта Российской Федерации удостоились:
- Александр Цоктоев – спортсмен центра спортивной подготовки, тренер сборной команды РБ центра спортивной подготовки;
- Нима Нимаев - тренер-преподаватель республиканской спортивной школы олимпийского резерва;
- Капитон Захаров – тренер-преподаватель республиканской спортивной школы плавания.

Медалью «Ветеран спорта Бурятии» награждён Мижит Одуев, учитель физической культуры специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – интерната V вида.

Нагрудным знаком «За заслуги в спорте» награждён Александр Степанов, тренер-преподаватель по пулевой стрельбе республиканской спортивной школы олимпийского резерва.

Почётной грамотой министерства спорта и молодёжной политики Бурятии награждена Светлана Гомбоева, директор спортивной школы №14 г. Улан-Удэ.

Благодарностью министерства спорта и молодёжной политики РБ удостоились:
- Галсан Бадмацыренов – член федерации самбо Бурятии;
- Елена Доржиева – заместитель директора РСШП;
- Болот Цоктоев – начальник отдела национальных видов спорта ДСС;
- Баир Ивахинов – директор СШОР №15 «Динамо».

Бурятия спорт награждение

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