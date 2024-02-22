В Улан-Удэ определили лучшего учителя бурятского языка

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Гран-при конкурса выиграла учитель гимназии №29



В Улан-Удэ подвели итоги городского этапа конкурса по бурятскому языку «Эрхим Багша». В финал конкурса прошли четыре педагога, всего в городском этапе приняли участие восемь. В течение нескольких недель учителя демонстрировали свои педагогические навыки, презентуя медиавизитку, открытый урок, классный час и методическую мастерскую. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Гран-при завоевала Жибзема Базарова, учитель бурятского языка и литературы бурятской гимназии №29. Первое место выиграла Баярма Лыгденова, учитель бурятского языка школы №32. Второе место присудили Арюне Дымбрыловой, учителю бурятского языка школы №47. Третье место заняла Марина Токуренова, учитель бурятского языка гимназии №33.



- В гимназии №29 я работаю два года, для меня это новый виток развития. Ранее я никогда не участвовала в подобных конкурсах и здесь впервые решила принять участие. К каждому этапу я готовилась, думала, как лучше мне себя проявить. Для меня пройти в финал конкурса очень многое значит, а победы я даже не ожидала. Мне очень приятно получить такую высокую награду. Вот этот кубок-мотивация работать ещё лучше. Спасибо за доверие! - поделилась победительница Жибзема Базарова.

