«Потепление» ожидается в праздничные дни
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. В пятницу и субботу морозы немного ослабнут и в регионе незначительно потеплеет, а также выпадет снег. Например, в Улан-Удэ ночью будет 25 градусов мороза, когда всю неделю было -33, -34. Но уже в воскресенье опять похолодает.
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 23 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 12-15 м/с, позёмка. Температура ночью -22,-27, местами -31,-36, днём -9,-14, местами -15,-20.
В Улан-Удэ ночью возможен небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём до 12 м/с, позёмка. Температура ночью -23,-25, днём -12,-14.
В субботу, 24 февраля, по северной половине республики местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с, позёмка. Температура ночью -26,-31, местами до -36, по северной половине при снеге -19,-24, днём -14,-19, местами -7,-12.
В воскресенье, 25 февраля, вновь похолодает. Ожидается переменный ветер 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -27,-32, местами до -37, по крайнему северу при облачности -20,-25, днём -15,-20, местами -9,-14.
Морозы в Бурятии немного отступят
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