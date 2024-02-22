Футболистки Бурятии победили в финале проекта «Мини-футбол – в школу»

Общество, Фото: ассоциация мини-футбола России

Спортсменки стали лучшими в четвёртом дивизионе



Во вторник, 20 февраля, в Нижегородской области завершились первые финальные игры 19-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» в возрастной группе 2006-2007 годов рождения. Всего за призовые места в этой возрастной категории боролись 114 команд и 1118 человек.



Спортсменки спортивной школы Селенгинского района Бурятии, начиная с сентября прошлого года, последовательно выигрывали городские и региональные этапы соревнований общероссийского проекта. По итогам всероссийского финала спортсменки, выступающие за Гусиноозёрскую гимназию, заняли первое место в четвёртом дивизионе. Лучшим игроком турнира была признана Алтана О.



Как сообщает администрация Селенгинского района тренирует команду Арсалан Ринчинов.



