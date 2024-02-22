Спортсменки стали лучшими в четвёртом дивизионе
Во вторник, 20 февраля, в Нижегородской области завершились первые финальные игры 19-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» в возрастной группе 2006-2007 годов рождения. Всего за призовые места в этой возрастной категории боролись 114 команд и 1118 человек.
Спортсменки спортивной школы Селенгинского района Бурятии, начиная с сентября прошлого года, последовательно выигрывали городские и региональные этапы соревнований общероссийского проекта. По итогам всероссийского финала спортсменки, выступающие за Гусиноозёрскую гимназию, заняли первое место в четвёртом дивизионе. Лучшим игроком турнира была признана Алтана О.
Как сообщает администрация Селенгинского района тренирует команду Арсалан Ринчинов.
Футболистки Бурятии победили в финале проекта «Мини-футбол – в школу»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Три этапа проведут в начале весны в Иволгинском районе
Традиционное мероприятие прошло в одном из монгольских музеев
Акция состоится в столице региона в начале лета
Они состоятся на озеро Бомское
Церемонию проведут на Титовской сопке
Они запомнили наибольшую последовательность вспышек и звуков
В Заиграевском районе прошло открытие «Года семьи»
Она совершила наибольшее число отжиманий в тройном гимнастическом сгибе
Также появится интерактивная карта региона
Спортсменки стали лучшими в четвёртом дивизионе
В регионе реализуется социальный проект «Отогой наадан»
Победителей определят 26 февраля в Улан-Удэ
Они удостоились государственных и республиканских наград
Гран-при конкурса выиграла учитель гимназии №29
Республика реализовала проект первой в России