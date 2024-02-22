На севере Бурятии навалили кучу в неположенном месте



Этот инцидент произошёл в Северобайкальске. В ходе недавних мероприятий в области благоустройства сотрудники местной администрации поймали на нарушении одного из предпринимателей. Бытовые отходы, вывезенные из принадлежащей ему торговой точки, выбросили в непредназначенном для этого месте. Там образовалась куча мусора.



При проверке документов выяснилось, что договор на вывоз ТКО с региональным оператором бизнесмен не заключал. В итоге его привлекли к ответственности по соответствующей статье республиканского закона об административных правонарушениях.

