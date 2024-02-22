На севере Бурятии навалили кучу в неположенном месте

Мусор туда привезли из торговой точки
Этот инцидент произошёл в Северобайкальске. В ходе недавних мероприятий в области благоустройства сотрудники местной администрации поймали на нарушении одного из предпринимателей. Бытовые отходы, вывезенные из принадлежащей ему торговой точки, выбросили в непредназначенном для этого месте. Там образовалась куча мусора.
При проверке документов выяснилось, что договор на вывоз ТКО с региональным оператором бизнесмен не заключал. В итоге его привлекли к ответственности по соответствующей статье республиканского закона об административных правонарушениях.
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