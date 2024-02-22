«Живой» символ Баргузинского заповедника покатался на трамвае в Улан-Удэ

Дети рассказали пассажирам об обитателях тайги



В Улан-Удэ прошла эколого-просветительская акция «Путешествие в Баргузинский заповедник». Её организаторами стали волонтёры экологических клубов «Лесовичок» и «Ойкумена» школы №25 вместе с сотрудниками «Заповедного Подлеморья».



21 февраля пассажиры трамвая №7 погрузились в мир Баргузинского заповедника: ребята разыграли две театральных миниатюры. Одна из них была посвящена животным, обитающим в тайге. Вторая познакомила зрителей с жизнью байкальских нерп. После выступлений, участники акции послушали историю первого заповедника России и познакомились с его «живым» символом – соболем. В завершение отвечали на вопросы викторины и получали призы.



- Вот такие сюрпризы случаются в трамваях Бурятии: едешь себе спокойно по делам, а неожиданно оказываешься в центре экособытий города, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

