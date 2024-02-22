В районе Бурятии проведут соревнования по рыбной ловле



8:00 - Сбор и регистрация участников в месте проведения соревнования. Жеребьёвка

8:30 – Построение. Открытие соревнований. Инструктаж по правилам поведения в зоне

9:00 – Старт рыбалки

11:00-13:00 – «Весёлые старты». Развлекательные мероприятия для болельщиков

13:00-13:30 – Взвешивание. Подведение итогов соревнований

13:30-14:00 – Соревнования по скоростному бурению

14:00 – Награждение участников. Закрытие соревнований



Подать заявку можно до 26 февраля по адресу: с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38, кабинет №21. Либо по электронной почте: sovetdeputatovm@mail.ru с пометкой «Заявка на участие в районном соревновании «Бомская рыбалка-2024». Об этом сообщает администрация района.



Возрастное ограничение: 0+.



В Мухоршибирском районе Бурятии 2 марта пройдёт соревнование «Бомская рыбалка-2024». Местом проведения станет озеро Бомское.К участию в соревновании допускаются команды из четырёх представителей Мухоршибирского района. Возраст спортсменов не моложе 18 лет. В связи с объявлением Года семьи, в рыбалке приветствуются участие семейных команд.