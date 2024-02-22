В Улан-Баторе мастера-художники создали образ богини Белой Тары

Общество, Фото: Bogd Khaan Palace Museum

Традиционное мероприятие прошло в одном из монгольских музеев



Во дворце-музее Богдо-гэгэна в Улан-Баторе существует традиция создавать образ богини Белой Тары на восьмой день первого месяца весны по лунному календарю. В этом году деревянного Дракона мероприятие было организовано совместно с кафедрой художественных ремёсел Буддийского университета имени Г. Дзанабазара при монастыре «Гандантэгчэнлин».



- Традиция создания образа Белой Тары была заложена, когда хатун Дондогдулам присвоили титул нойона «Белая Тара». Она продолжалась до 1924 года. В то время в Их Хурээ (современный Улан-Батор) в этот день мастера-художники с утра до вечера работали над созданием образа Белой Тары в соответствии с традициями школы Г. Дзанабазара, а лучшие работы преподносили Богдо-хану VIII Джебцзундамбе и его супруге хатун Дондогдулам. Таким образом, мастера-художники получали право создавать образы богов, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



В этот день во дворце-музее Богдо-гэгэна также состоялось открытие выставки «Белая Тара в восьмой день первого месяца весны по лунному календарю», на которой было представлено более 30 образов Белой Тары, созданных за один день. Кроме этого, для гостей была проведена образовательная программа «Один день Белой Тары и пять жертвоприношений».



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