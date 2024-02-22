В Иркутской области разработают национальный турмаршрут

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Также появится интерактивная карта региона



В 2023 году Иркутская область вошла в топ-20 рейтинга туристической привлекательности регионов России, а также в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов. Об этом и о развитии туризма в муниципальных образованиях области в рамках депутатского часа на сессии законодательного собрания региона рассказала руководитель областного агентства по туризму Евгения Найденова.



По предварительным оценкам, внутренний турпоток по итогам 2023 года вырос по сравнению с 2022-м на 2% и превысил 1, 7 млн человек. Количество мест размещения увеличилось на 5%, доля туризма в ВРП сохраняется на уровне 1,7 %, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области составил 1,6 млрд рублей, увеличившись на 9%. На текущий момент в отрасли занято порядка 26,6 тыс. человек.



В числе приоритетных направлений Евгения Найденова назвала развитие туризма в муниципальных образованиях Иркутской области, а также туристической и обеспечивающей инфраструктуры; повышение доступности турпродуктов, увеличение продолжительности пребывания туристов в регионе.



- Сегодня самыми «горячими» туристическими месяцами остаются июль и август, но по популярности с ними в последние годы могут сравниться февраль и март – время байкальского льда. Благодаря развитию внутреннего туризма растёт спрос на поездки в мае, июне, сентябре и на новогодние праздники. Это даёт нам возможность развивать именно всесезонный туризм. С этой целью реализуются мероприятия по формированию новых турпродуктов. Для увеличения продолжительности пребывания туристов в регионе основные усилия будут направлены на создание дополнительных туристических магнитов на территории муниципальных образований, в том числе с помощью федеральной и региональной поддержки в форме грантов и субсидий, - сказала Евгения Найденова.



На туристическом портале Иркутской области планируется создать интерактивную карту региона, где в разрезе каждого муниципалитета будут отражены туристические локации. Пилотная версия должна быть подготовлена к 1 сентября 2024 года. Также в этом году планируется разработать национальный туристический маршрут.



В рамках региональной государственной программы «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году предусмотрено 82 млн рублей на благоустройство туристского кода центра города, поддержку проведения событийных мероприятий на территории муниципальных образований, общественных инициатив по благоустройству туристических объектов. Также средства заложены на организацию гастрономического фестиваля, разработку региональных туристических маршрутов, мероприятия на территориях муниципальных образований, способствующие росту инвестиционной привлекательности в сфере туризма. Меры по развитию туризма предусмотрены также в рамках других программ, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

