Созданные в Улан-Удэ двигатели для беспилотников прошли испытания

Они получили названия ветров Байкала

Новейшие электродвигатели Ростеха для беспилотников прошли испытания, сообщает пресс-служба госкорпорации. Двигатели созданы на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении. Оно входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Ростеха.

Первая опытная партия изделий прошла заводские испытания, а также испытания в качестве образцов, установленных на беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Буря-10».Разработано и осваивается производство четырёх видов электродвигателей. Они получили названия в честь байкальских ветров: «Сарма», «Хиус», «Баргузин» и «Култук».Электродвигатели производятся полностью из отечественных комплектующих. В отличие от иностранных аналогов, имеют меньший вес при более высоком КПД.