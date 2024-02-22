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Созданные в Улан-Удэ двигатели для беспилотников прошли испытания

Созданные в Улан-Удэ двигатели для беспилотников прошли испытания
Общество, 

Они получили названия ветров Байкала

Новейшие электродвигатели Ростеха для беспилотников прошли испытания, сообщает пресс-служба госкорпорации. Двигатели созданы на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении. Оно входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Ростеха.

Первая опытная партия изделий прошла заводские испытания, а также испытания в качестве образцов, установленных на беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Буря-10».

Разработано и осваивается производство четырёх видов электродвигателей. Они получили названия в честь байкальских ветров: «Сарма», «Хиус», «Баргузин» и «Култук».

Электродвигатели производятся полностью из отечественных комплектующих. В отличие от иностранных аналогов, имеют меньший вес при более высоком КПД.

Ростех УУППО

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