Его оштрафовали на две тысячи рублей и заставили покинуть Россию
Недавно перед судом в Закаменском районе предстал уроженец иностранного государства, который нарушил режим пребывания в России. У него не оказалось документов, подтверждающих право на проживание в стране.
На заседании мужчина признал свою вину. Ему назначили штраф размером в две тысячи рублей и обязали иностранца самостоятельно выехать за пределы РФ. Постановление пока не вступило в законную силу.
Из Бурятии выпроводили иностранца-нелегала
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