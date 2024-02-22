Из Бурятии выпроводили иностранца-нелегала

Его оштрафовали на две тысячи рублей и заставили покинуть Россию



Недавно перед судом в Закаменском районе предстал уроженец иностранного государства, который нарушил режим пребывания в России. У него не оказалось документов, подтверждающих право на проживание в стране.



На заседании мужчина признал свою вину. Ему назначили штраф размером в две тысячи рублей и обязали иностранца самостоятельно выехать за пределы РФ. Постановление пока не вступило в законную силу.



