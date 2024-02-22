Глава Бурятии: Восточный полигон РЖД превысил рекордные 288 млн тонн

Столько грузов прошло по БАМу и Транссибу в 2023 году

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал 21 февраля о вкладе железнодорожного транспорта в развитие региона на тематических экспертных панелях Форума национальных достижений на международной выставке «Россия» в Москве (возрастное ограничение 0+). Представители правительства России, федеральных и региональных органов власти, эксперты отрасли и представители бизнеса поделились ключевыми достижениями за последние шесть лет.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил об эффективных решениях и значимых достижениях в развитии железнодорожного транспорта республики. Он отметил, что железные дороги, в частности, Восточный полигон, имеют сегодня беспрецедентное значение.

- Что касается железных дорог: Восточный полигон превысил рекордные 288 млн тонн. Я хочу это подчеркнуть, - цитирует Цыденова пресс-служба главы и правительства Бурятии. - У нас в основном говорится о перевозках на Восток по сечениям. 173 млн тонн мы достигли по сечениям, это вывоз. Но восточный полигон - это не только вывоз. Это перевозка строительных грузов, обеспечение дорожного и жилищного строительства. Это перевозки угля для отопительного сезона. Это как обеспечение жизнедеятельности региона, так и реализация новой логистики и выход к новым рынкам.

По мнению главы Бурятии, развитие железнодорожной инфраструктуры должно идти упреждающими темпами.

- Объёмы грузов идут за инфраструктурой, а не наоборот, - сказал Алексей Цыденов, сам в прошлом железнодорожник.

По данным «Байкал-Daily», 288 млн тонн грузов, перевезённых по БАМу и Транссибу в 2023 году, – это исторический максимум. Цифра включает внутрироссийские и внешнеторговые грузы.

«Это на 13 миллионов тонн, или 4,6% больше, чем в предыдущем году», - ранее сообщали в пресс-службе РЖД.