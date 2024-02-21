Они решили сложить свои смартфоны в специальную коробочку
В среду, 21 февраля, депутаты улан-удэнского горсовета собрались на очередную, 48-ую сессию. В официальном telegram-канале УУГСД заявили, что они «скромно продемонстрировали образец добросовестности».
- Чтобы смартфоны не отвлекали от работы, на столе регистрации разместили коробочку, в которую народные избранники перед заседанием сложили свои телефоны, – говорится в сообщении.
Кстати, просьба выключить сотовые появилась и на экранах компьютеров в зале заседаний. Сама сессия, по традиции, торжественно открылась гимном города. Всего в повестку включили 12 вопросов.
В Улан-Удэ депутаты дружно отказались от мобильников, чтобы не отвлекаться от работы
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