Половина пассажиропотока в республике пришлась на Москву
В ушедшем 2023 году из столицы Бурятии осуществлялись рейсы по 15 направлениям. Всего в улан-удэнском аэропорту выполнили 5100 посадок и вылетов – на 14,6 % больше, чем в 2022-ом.
По московскому направлению рост составил 7,1 %. А это свыше 368 тысяч пассажиров или 51,5 % всего годового пассажиропотока, рассказали в Бурятстате. Такое стало возможным благодаря господдержке авиаперевозок и увеличению турпотока.
В Бурятии стали чаще садиться и взлетать самолёты
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