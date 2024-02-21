В Бурятии стали чаще садиться и взлетать самолёты

Половина пассажиропотока в республике пришлась на Москву



В ушедшем 2023 году из столицы Бурятии осуществлялись рейсы по 15 направлениям. Всего в улан-удэнском аэропорту выполнили 5100 посадок и вылетов – на 14,6 % больше, чем в 2022-ом.



По московскому направлению рост составил 7,1 %. А это свыше 368 тысяч пассажиров или 51,5 % всего годового пассажиропотока, рассказали в Бурятстате. Такое стало возможным благодаря господдержке авиаперевозок и увеличению турпотока.



