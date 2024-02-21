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В Бурятии стали чаще садиться и взлетать самолёты

В Бурятии стали чаще садиться и взлетать самолёты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Половина пассажиропотока в республике пришлась на Москву

В ушедшем 2023 году из столицы Бурятии осуществлялись рейсы по 15 направлениям. Всего в улан-удэнском аэропорту выполнили 5100 посадок и вылетов – на 14,6 % больше, чем в 2022-ом.

По московскому направлению рост составил 7,1 %. А это свыше 368 тысяч пассажиров или 51,5 % всего годового пассажиропотока, рассказали в Бурятстате. Такое стало возможным благодаря господдержке авиаперевозок и увеличению турпотока.

самолеты авиаперевозки Бурятстат

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