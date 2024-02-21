К зимнему туристическому сезону запущен цифровой гид для гостей Бурятии

Онлайн-гид бесплатно доступен абонентам всех операторов
К началу активного зимнего сезона цифровая экосистема «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Бурятии. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей «МТС Travel» и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в регионе, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим в республику любым видом транспорта, в приветственном sms-сообщении.
Цифровой онлайн-гид поможет туристам сориентироваться в Бурятии, расскажет о популярных заливах побережья Байкала, Тункинском национальном парке, Баргузинской долине, полуострове «Святой нос» и других природных достопримечательностях Республики. С помощью бесплатного онлайн-путеводителя, гости региона также узнают, как появилась долина вулканов – Хи гол, какие тайны хранит этнографический музей народов Забайкалья, где встретиться с шаманами и где познакомиться с байкальскими нерпами. Путешественникам также будет предложено прогуляться по историческим местам в Улан-Удэ и, конечно, попробовать колоритную местную кухню: буузы, боовы, суп шулэн в аутентичных кафе и ресторанах.
- Бурятия с каждым годом становится привлекательнее для туристов – только за прошлый год турпоток в Республику вырос на 24%. Культура Бурятии имеет богатую историю и трепетно хранит традиции и обычаи, а природные достопримечательности и аутентичная кухня никого не оставят равнодушным. И главной точкой притяжения является, конечно, озеро Байкал. Сейчас в период зимнего сезона наш цифровой онлайн-гид станет для гостей отличным способом познакомиться с регионом и за считанные минуты сориентироваться, где отдохнуть, поесть, какие достопримечательности посмотреть, в каком отеле остановиться. А для того, чтобы наши абоненты могли делиться впечатлениями и использовать все привычные цифровые сервисы, мы регулярно улучшаем качество связи в популярных туристических местах города и на Байкале, — рассказала директор «МТС в Республике Бурятия» Жанна Дорошова.
Онлайн-гид также бесплатно доступен абонентам всех операторов по ссылке: https://travel.mts.ru/media/guides/respublika-buryatiya. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Бурятии, материалами об истории, традициях и культуре республики.
К зимнему туристическому сезону запущен цифровой гид для гостей Бурятии
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