Её ввели в очередном населённом пункте из-за наледи на реке
Режим повышенной готовности объявили ещё в одном селе – Читкан в Баргузинском районе. Причина тому – образование наледи на реке Читканчик, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
Подтопленных участков и жилых домов в населённом пункте нет. Сейчас там силами местных жителей проводится резка льда и расчистка русла реки. Ранее на повышенную готовность из-за наледных вод перешли джидинское село Алцак и Калёново в Иволгинском районе.
В Бурятии сёла одно за другим переходят на повышенную готовность
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