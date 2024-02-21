21 февраля

20 февраля

Популярное

В Бурятии разыграли футбольный «Кубок Белого Месяца»

В Бурятии разыграли футбольный «Кубок Белого Месяца»
Общество,  Фото:администрация Тункинского района
Соревнования проходили в Тунке

С 16 по 18 февраля в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии прошёл уже ставший традиционным межрегиональный турнир по мини-футболу «Кубок Белого Месяца». В этом году в соревнованиях приняли участие 13 команд из городов Иркутск, Улан-Удэ, а также из Тункинского и Окинского районов.

Сильнейшей командой турнира стал «Байкалавтотракт», занявший первое место по итогам игр. Команда «Колорит – Тунка» смогла завоевать второе место, показав достойную игру. А на третью ступень пьедестала поднялась команда «Загустай» из города Улан-Удэ.

Лучшим игроком соревнований стал Алексей Рябованов. Звание лучшего нападающего получил Базыр Балданов. Награду лучшему защитнику выиграл Рамис Бархаев. Базыр Бадмаев был признан лучшим вратарём турнира.

- Турнир оказался насыщенным, напряженным и полным футбольных эмоций. Участники продемонстрировали своё мастерство, а болельщики наслаждались зрелищными поединками, - сообщает администрация Тункинского района.
Бурятия Тункинский район спорт мини-футбол кубок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ торжественное собрание посвятят Дню защитника Отечества
В Улан-Удэ торжественное собрание посвятят Дню защитника Отечества
Общество, 21.02.2024
В рамках мероприятия пройдёт праздничная программ
Инвалиды Бурятии могут бесплатно пользоваться многофункциональными кроватями
Инвалиды Бурятии могут бесплатно пользоваться многофункциональными кроватями
Общество, 21.02.2024
Договор о безвозмездном пользовании заключается на год с правом дальнейшего продления
В Иркутской области назначат выплаты детям с нарушениями обмена веществ
В Иркутской области назначат выплаты детям с нарушениями обмена веществ
Общество, 21.02.2024
Установлена дополнительная поддержка семьям, имеющим детей, страдающих некоторыми заболеваниями
В районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 95-летием
В районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 95-летием
Общество, 21.02.2024
Юбилей отпраздновала Цындыма Базарова
В Монголии окажут помощь 4 тысячам семьям пастухов
В Монголии окажут помощь 4 тысячам семьям пастухов
Общество, 21.02.2024
Они получат деньги и минеральные добавки для скота
В Улан-Удэ столетие отпраздновала ветеран труда
В Улан-Удэ столетие отпраздновала ветеран труда
Общество, 21.02.2024
Поздравление принимала Валентина Кузнецова
В Бурятии ушла из жизни заслуженный профессор БГУ
В Бурятии ушла из жизни заслуженный профессор БГУ
Общество, 21.02.2024
Прощание с Жибземой Базаровой состоится 23 февраля в Улан-Удэ
В Бурятии рассказали о спортивных мероприятиях, проводимых в Улан-Удэ
В Бурятии рассказали о спортивных мероприятиях, проводимых в Улан-Удэ
Общество, 21.02.2024
Сейчас в столице республике проводятся соревнования по боксу и стрельбе из лука
В районе Бурятии жильцы попросили оборудовать остановку
В районе Бурятии жильцы попросили оборудовать остановку
Общество, 21.02.2024
Сейчас вместо автопавильона здесь стоит обычная лавочка
В курортном районе Бурятии жалуются на разруху в клозетах
В курортном районе Бурятии жалуются на разруху в клозетах
Общество, 21.02.2024
Туалеты в ЦРБ попросили довести до ума
Осуждённые обеспечат больницу в Улан-Удэ овощами и мебелью
Осуждённые обеспечат больницу в Улан-Удэ овощами и мебелью
Общество, 21.02.2024
Об этом договорились в ходе рабочей встречи 
В Бурятии сельчане «потеряли» указатель и заплутали на дороге
В Бурятии сельчане «потеряли» указатель и заплутали на дороге
Общество, 21.02.2024
Как выяснилось, его там никогда и не было

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^