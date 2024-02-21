В Бурятии не хотели обследовать больного заключённого





Как выяснилось, осуждённый уже давно сетует на ухудшение состояния здоровья и просит провести обследование для определения группы инвалидности, но безрезультатно.



Омбудсмен направила обращение в Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Там провели проверку и пришли к выводу, что, в нарушение статье 101 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и федерального закона № 181 от 24 ноября 1995 года («О социальной защите инвалидов в РФ), обследование для направления заключённого на медико-социальную экспертизу провели не полностью. Начальнику ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России внесли представление для устранения выявленных нарушений, рассказали в аппарате уполномоченного.



К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратился мужчина, который находится в одном из пенитенциарных учреждений Бурятии. Он пожаловался на нарушение своих прав.