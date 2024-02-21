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В Улан-Удэ разработают меню новой бурятской кухни

В Улан-Удэ разработают меню новой бурятской кухни
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Бурятию вернётся фестиваль гастрономического туризма

С 5 по 11 марта в Улан-Удэ пройдёт фестиваль гастрономического туризма «Гастрокэмп Бурятия». Проект включит в себя четыре части: деловую, образовательную, фестивальную и презентационную.

В рамках проекта запланирована презентация бурятской местной продукции, обсуждение вопросов экологически чистого производства продуктов питания. Также будет разработано меню новой бурятской кухни из местных продуктов.

- Цель гастрономического туризма — знакомство с национальной кухней региона, особенностями приготовления продуктов и блюд, а также обучение и повышение квалификации. Сегодня, именно гастрономический туризм является одной из самых быстроразвивающихся инновационных сфер туризма в Республике Бурятия. Национальная кухня и её традиции — это такая же визитная карточка нашей республики, как и туристические достопримечательности, - сообщает туристский информационный центр «Байкал».

Напомним, что впервые фестиваль был организован и проведён в регионе в 2023 году. В течение недели команда шеф-поваров со всей России, Бурятии и Монголии разрабатывали особенное меню из блюд аутентичной кухни и продуктов республики.

- Гастрономия – драйвер развития туризма во всём мире. И мы хотели помочь Бурятии составить новый взгляд на привычные продукты. В итоге мы разработали обширное меню из закусок, салатов, супов, вторых блюд, десертов и напитков. Все технологические карты мы передаём министерству туризма Бурятии и ТИЦ «Байкал». После этого все заведения общепита могут обратиться и выбрать и готовить любые блюда из этого меню. И это для них совершенно бесплатно, - рассказал Леонид Гелибтерман, президент международного этногастрономического центра и соорганизатор проекта «Гастрокэмп Бурятия 2023».

Возрастное ограничение: 6+.
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